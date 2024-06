Flag Football, anche i Titans Romagna tra i protagonisti alle Final Eight di Grosseto

Grosseto ha ospitato lo scorso fine settimana le Final Eight, l’evento conclusivo di tutti i Campionati Italiani Junior di flag football. La squadra dei Titans Romagna si è classificata quinta con l'under 13 e ottava con l'under 17.Entrambe le squadre hanno portato a casa un ottimo risultato, vista la difficoltà della competizione, battendosi fino all'ultimo. I Titans Romagna sono una realtà in crescita nella nostra città; sia per quanto riguarda il Football Americano sia per il Flag Football, che per la prima volta entrerà a far parte dei giochi olimpici nel 2028.