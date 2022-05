Flag Football, Under 17: i Titans volano ai playoff

Un’altra giornata domenica da incorniciare per l'under 17 di flag football, con due vittorie su due partite a Bologna. La prima con i Dolphins di Ancona è finita 51 a 20 per i ragazzi forlivesi, che sono partiti fortissimo in attacco e hanno agevolmente controllato la gara fino alla fine. La seconda partita con i Doves di Bologna è finita 47 a 7, con un’altra grande prestazione sia in attacco che in difesa. In evidenza nelle due gare tutti i ragazzi del team che hanno mostrato un ottimo affiatamento e una qualità di gioco di alto livello. A segno quasi tutti, serviti ottimamente dal Quarterback Alex Cavallucci, con Davide Versari, Lorenzo Fontana e Elia Ricci a fare da mattatori , ma a punti anche Simone Vio, Manuel Mercuriali, Nicolas Gatta, e ancora Tommaso Milandri, Gabriele Valbonesi, e Tomas Bovino, efficaci e preziosi come sempre.