Football americano Under 15, i Titans partono con una vittoria. Ora la sfida con le Aquile di Ferrara

Domenica scorsa a Forlì si è tenuta una bellissima giornata di football Americano con la prima del campionato nazionale giovanile under 15. In campo la formazione dei Titans Forlì (composta anche da giocatori dei Warriors e Doves Bologna, e Ravens Imola) e la formazione HP (Hogs Panthers) di Parma. Grande emozione in campo tra le due squadre, formate in gran parte da ragazzi esordienti al loro primo incontro di football, che, nonostante l’inesperienza, hanno dato vita ad un incontro molto bello e combattuto almeno sino a metà gara.

Nel secondo tempo la formazione dei Titans ha preso il largo nel punteggio, dimostrando una maggiore concretezza dei Parmensi, il risultato finale di 30 a zero la dice lunga sulla prestazione dei mercuriali. Domenica prossima alle 14,30 si replica sempre a Forlì: arriveranno infatti le Aquile di Ferrara, che hanno vinto la loro prima con Modena. Sarà quindi già uno scontro al vertice per decidere chi guiderà il girone B.