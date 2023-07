Forlì al centro del ciclismo nazionale: rinnovato il Velodromo per ospitare i campionati italiani giovanili

La città di Forlì conferma il proprio impegno per lo sport con l’organizzazione dei Campionati Italiani giovanili di ciclismo su pista, che si disputeranno dall’1 al 4 agosto 2023 al Velodromo Glauco Servadei, che per l’occasione ha potuto beneficiare di un imponente intervento di ristrutturazione. “Il lavoro più importante è stato il rifacimento della superficie di percorso, per garantire maggiori percorribilità e sicurezza - ha spiegato il vicesindaco Daniele Mezzacapo -. Questo costituirà una garanzia per il futuro del Velodromo, che è un unicum nazionale e che d’ora in poi potrà ospitare qualsiasi corsa”.

La manifestazione consentirà a circa 300 ragazzi e ragazze provenienti da tutt’Italia, di età compresa tra i 13 e i 15 anni, di contendersi una ventina di maglie tricolori. “Si tratta di obiettivi che loro vedono come la realizzazione di un sogno - ha confermato Davide Cassani, ex ciclista nazionale e presidente di Apt Servizi Emilia Romagna -. Eventi come questo motivano i giovani e garantiscono quindi il futuro del ciclismo”. Le gare dunque si svolgeranno in 4 giornate, tuttavia l’evento al Velodromo non si esaurisce ad esse.

“Abbiamo cercato di coinvolgere tutta la cittadinanza forlivese, accompagnando il programma con degli eventi serali di contorno, per avvicinare anche i non appassionati” ha affermato Fausto Tardozzi, presidente dell'Asd Consorzio delle Società Ciclistiche Romagnole. Sono infatti previste varie attività: martedì 1 agosto verrà allestito dai Vigili del Fuoco uno spazio per i bambini, che potranno divertirsi simulando le attività di pompieri; mercoledì 2 agosto si esibirà il Club Maurys, con spettacoli folkloristici romagnoli; giovedì 3 agosto è previsto un percorso GimKana aperto a tutti. Sarà inoltre sempre attivo un punto ristoro con specialità romagnole.