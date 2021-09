Scacchi, campionato italiano a squadre: "Forlì senior" e "Forlì junior" promossi in serie C

Per tre giorni Forlì è stata la capitale tricolore degli scacchi ospitando, nelle sale del Municipio, il Campionato italiano a squadre. La prestigiosa rassegna ha coinvolto complessivamente oltre 150 giocatori tra i quali professionisti di massimo rango e giovani promesse di livello internazionale. Questo il tabellone dei vincitori del Campionato Italiano. In serie A1, il podio più alto è stato conquistato dalla squadra di Arzignano (Vicenza) mentre nel campionato di A2 si è imposta la formazione di Milano. In Serie B, il primo posto dei due gironi è andato rispettivamente a Piacenza e Modena alla cui spalle, in terza posizione, si è brillantemente piazzata la squadra di Forlì. La squadra di Mantova ha invece vinto la classifica della Serie C. Tra i risultati di rilievo spicca la conquista della Serie C da parte delle squadre "Forlì senior" e "Forlì junior", giunte seconda e terza nella categoria "Promozione" che è stata dominata dalla compagine di Faenza. "Piena soddisfazione" è espressa da parte dell'organizzazione della manifestazione, guidata dal Circolo Scacchistico Forlivese che ha gestito con impegno e passione una tre giorni di livello nazionale, raccogliendo consenso da parte dei partecipanti e l'encomio dell'Amministrazione comunale.