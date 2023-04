Il Forlì sciupa troppo e il Ravenna firma il blitz: il derby della "Ravegnana" è giallorosso

Non si interrompe la serie di sconfitte consecutive per il Forlì che soccombe per 2 a 1 anche nel derby contro il Ravenna; gara divertente ricca di capovolgimenti di fronte ma a spuntarla sono stati gli uomini di mister Massimo Gadda che si sono imposti con le reti di Marangon al 6° e di Abbey all'80°, nel mezzo la rete dei galletti firmata Caprioni al 13°. Mister Graffiedi mescola le carte scegliendo in avanti Biancheri e Cognigni con a supporto un ispirato Caprioni, Scalini in cabina di regia con Eleonori e Rrapaj mentre Fusco e Ballardini Elia fungono da terzini, i due centrali Ronchi e Maini a protezione di Ravaioli; risponde il Ravenna di mister Gadda con tre marpioni davanti come Guidone, Marangon e Abbey e a centrocampo l'esperienza di Spinosa e Capece. Le mosse tattiche del mister biancorosso non durano però nemmeno un amen perché Elia Ballardini già al 3° alza bandiera bianca costringendo Graffiedi al primo cambio inserendo Fornari. Ma è il Ravenna a partire con più grinta e convinzione trovando il vantaggio già al 6° : punizione dal limite sui piedi dell'esperto Marangon che calcia a giro bucando l'incolpevole Ravaioli ed è subito 0 a 1.

È una scossa che sveglia il Forlì che al 9° si fa pericoloso con un colpo di testa di Cognigni di poco fuori e al 13° agguanta il pari grazie a Caprioni che sfrutta una indecisione della difesa bizantina e fulmina Venturini. La gara è apertissima con continui ribaltamenti di fronte; al 18° Spinosa serve Lisi ma il suo tiro è bloccato da Ravaioli mentre al 23° Caprioni ispiratissimo arriva sul fondo e mette la palla al centro ma Eleonori sbaglia il colpo di testa. Altro giro altro regalo perché al 24° Caprioni dal limite sfiora il palo e alla mezz'ora è Ravaioli che sbaglia un rinvio coi piedi servendo Spinosa che si aggiusta la palla e calcia ma l'estremo biancorosso ritrova la posizione e blocca. Prima del tè c'è ancora tempo per due occasioni clamorose targate Forlì ma sia Cognigni al 36° e Biancheri al 44° si divorano due palle goal colossali da pochi passi.

Ripresa che riparte un pò come il primo tempo con il Ravenna a manovrare ed il Forlì pronto a ripartire ma l'equilibrio dura poco perché al 60° Abbey beffa in velocità Fusco che da ultimo uomo lo atterra rimediando il rosso diretto lasciando il Forlì in inferiorità numerica; mister Graffiedi è costretto a rivedere per l'ennesima volta i suoi piani togliendo Cognigni, Biancheri ed Eleonori per Varriale, Pari e Nardella ma la mossa non da i frutti sperati perché il Ravenna preme sul pedale del gas andando vicinissimo al nuovo vantaggio al 73° ma il colpo di testa di Guidone in anticipo su Ravaioli si stampa sulla traversa. Mister Gadda sente il profumo del colpaccio ed inserisce l'esperienza di Tabanelli che all'80° da i suoi frutti con l'esperto centrocampista che conquista palla e apre sulla destra servendo Abbey che si accentra e con un bolide fulmina Ravaioli.

È la mazzata che fa crollare il castello biancorosso che non riesce di fatto ad impensierire più l'estremo Venturini. Nel finale di gara all'87° l'ingenuità di Abbey (doppia ammonizione) ristabilisce la parità in campo ma il Forlì è in riserva ed il Ravenna per la seconda volta in questo campionato vince il derby, supera in classifica la banda di mister Graffiedi e mette i titoli di coda al match.