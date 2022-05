Forlì "tennis city" d’Europa: nella settimana del Roland Garros il Challenger Atp 125 su terra rossa

Torna Forlì, la Tennis City d’Europa. E questa volta all’aperto, su terra battuta, con un super Challenger Atp 125, con un montepremi da 135mila euro. Si giocherà da lunedì 30 maggio a domenica 5 giugno (il 29 e il 30 le qualificazioni), sui campi rossi del glorioso Tennis Club Villa Carpena. Si tratta del sesto torneo challenger del 2022 (il Città di Forlì 6), nella città romagnola, un record assoluto in Europa, ideato e organizzato dalla Nen Events di Cosimo Napolitano e Vincenzo Nicolella, che avevano già dato vita ai cinque tornei indoor di inizio anno (tre a gennaio e due a febbraio), disputati comunque sulle superfici indoor del Tennis Villa Carpena.

Sarà un evento speciale, con una partecipazione internazionale di altissimo livello, considerando che il torneo si disputerà nella seconda settimana del Roland Garros di Parigi e quindi, potrà ospitare tutti i tennisti che saranno eliminati nei primi turni nell’Open di Francia, prima prova del Grande Slam. Una data di assoluto prestigio, una manifestazione che coinvolgerà tutta Forlì e la regione Emilia Romagna, con centinaia di ospiti in città, tra giocatori, coach, manager, media e appassionati di tennis e che presenterà la novità delle sessioni serali, ulteriore occasione per offrire grande spettacolo tennistico al Villa Carpena.

“Sarà il primo torneo di così alto livello nella storia tennistica della città di Forlì”, ha sottolineato Napolitano. L’evento romagnolo sarà anche il primo torneo Challenger Atp 125 del 2022 in Italia (dall’inizio della stagione a fine maggio 13 appuntamenti in calendario sul territorio nazionale, tutti di livello inferiore), ma anche l’evento challenger con più alto montepremi in Europa, e il terzo al mondo, nei primi sei mesi dell’anno e con un calendario di ben 88 Challenger Atp. E’ un dato di prestigio assoluto, che colloca Forlì ancora una volta nell’elite del tennis internazionale che conta.