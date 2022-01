Forlì "tennis city", la sfida tra le promesse del futuro: 200 giovani atleti per il "Joma Tour"

Una Forlì sempre più "tennis city" non guarda solo ai talenti del circuito internazionale, ma anche alle promesse del futuro. Dal 29 gennaio al 13 febbraio il Forum tennis di via Campo di Marte ospiterà il "Joma Tour under 10-12-14 maschile e femminile". "Ospitando anche questa prestigiosa manifestazione - afferma il vicesindaco con delega allo Sport, Daniele Mezzacapo - Forlì si conferma grande città del tennis italiano. Il torneo si ritaglia infatti uno spazio di tutto rispetto nel panorama nazionale, sia per la capacità di far emergere promesse e futuri campioni, sia perché si svolgerà in concomitanza con il torneo dei professionisti in corso al circolo di Carpena".

"Il Forum tennis di via Campo di Marte, vedrà la partecipazione di numerosi ragazzi e ragazze, circa 200, che provengono anche da fuori regione e rappresenterà una competizione di grande qualità mettendo in competizione i nuovi campioni di domani - prosegue Mezzacapo -. Sono inoltre molto contento del fatto che tali iniziative rappresentino anche un importante volano per il turismo a Forlì perché sarà vista da giovani che accompagnati dalle loro famiglie, avranno modo durante le pause dai tornei di aggirarsi per il centro cittadino”. Il Vicesindaco si è inoltre impegnato a far si che i campioni professionisti impegnati nel torneo di Carpena possano incontrare i ragazzi coinvolti nella competizione del Forum. Al timone del Forum Tennis ci sono il presidente Giuseppe Monterosa e il vicepresidente Graziano Farolfi.