Forlimpopoli, con un anno di anticipo Kevin Savoia è cintura nera di Taekwondo a 11 anni

Il forlimpopolese Kevin Savoia si è laureato cintura nera di taekwondo a soli 11 anni, con un anno di anticipo rispetto alla consuetudine. Il talentuoso Kevin è allievo del centro sportivo Maestrale e, oltre alle arti marziali, si dedica anche al calcio, senza che questo pesi negativamente sugli impegni scolastici dove si conferma un ottimo studente, dimostrando come l'attività sportiva sia uno strumento importante di crescita che può ed anzi deve accompagnare la formazione, a tutti livelli, dei più giovani.

Anche per questo lo scorso venerdì Kevin è stato ricevuto in Municipio dal sindaco Milena Garavini e dall'assessore allo Sport Adriano Bonetti, che si sono voluti complimentare con lui per il risultato ottenuto e con la mamma Elisa e il padre Giulio (che lo supportano e lo seguono nei suoi allenamenti e nelle sue competizioni), mandando così un messaggio a tutti i suoi coetanei perchè anche loro raccolgano la sfida dell'impegno nello sport, fiduciosi di poter conseguire un giorno risultati altrettanto gratificanti.