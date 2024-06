Da Forlimpopoli a Maranello per il Family Day del Cavallino Rampante: "Ferrari è vittoria e sacrificio"

Dopo cinque anni è tornato a Maranello il "Family Day" della Ferrari, con un’edizione che per la prima volta si è estesa al fine settimana. L’appuntamento riservato alle "Persone Ferrari", ai loro amici e alle loro famiglie ha registrato il numero di presenze più alto di sempre: tra sabato e domenica i visitatori sono stati infatti circa 30mila. All'appuntamento erano presenti anche i Ferrari Club della Romagna, tra i quali quello di Forlimpopoli guidato dal presidente Filippo Ambrosini. I dipendenti del leggendario marchio hanno avuto l'opportunità di far conoscere ai loro ospiti le aree dell'azienda, che in alcuni casi erano rimaste inaccessibili al pubblico come il Centro Tecnico, il Garage Pit Stop e la sede di Endurance & Corse Clienti. Qui sono state esposte le Ferrari 499P che hanno vinto la 24 Ore di Le Mans negli ultimi due anni.

"Il 'Family Day' è un appuntamento immancabile, dedicato ai familiari dei dipendenti Ferrari, che hanno così la possibilità di mostrare quel che viene svolto all'interno dell'azienda - premette Ambrosini -. Non si può mancare ad un'occasione del genere, perchè si riesce ad accedere ad aree normalmente riservate agli addetti ai lavori. Si può scoprire come nasce un'auto, a partire dalla progettazione per arrivare all'assemblaggio e al collaudato alla pista di Fiorano (quella che viene usata per testare le monoposto di Formula Uno ed Endurance, ndr). E' meraviglioso osservare così tanta tecnologia e le modalità di lavoro . E' davvero un'emozione osservare da vicino la catena di montaggio".

La delegazione del Ferrari Club di Forlimpopoli era composta da undici soci. "Era il numero di pass che avevamo a disposizione - puntualizza Ambrosini -. E' bello poter condividere con gli appassionati e amici giornate di questo tipo. Ci siamo davvero divertiti. E' stata una giornata organizzata in maniera eccezionale, con la possibilità anche di visitare il Museo Ferrari, ma allo stabilimento Scaglietti. Non è la prima volta che partecipo al "Family Day", ma tutte le volte è un qualcosa di incantevole. Anche perchè quella della Ferrari è una fabbrica che si rinnova continuamente, con novità tecnologiche. Ma sono bisogna sempre ricordare che sono le persone l'elemento chiave della Ferrari. E in giornate come queste è possibile capire come quella del Cavallino Rampante sia un'azienda a misura d'uomo, come diceva l'ex presidente Luca Cordero di Montezemolo. E' l'uomo l'anello fondamentale che va oltre la tecnologia".

Tra i reparti che hanno colpito Ambrosini "il reparto della linea superiore del motore a 12 cilindri, che era la prima volta che visitavo, che è un qualcosa incredibile. Poi c'è persino una linea di montaggio dedicata alla Ferrari Daytona, che viene prodotta in serie limitata. E in occasioni come queste è possibile vedere da vicino questi gioielli di tecnologia, auto che sono la massima espressione dell'aerodinamica. Solo oggetti meravigliosi che trasmettono emozioni. Ci si trova vicino ad un sogno per noi comuni mortali che non ci possiamo permettere. E' un fiore all'occhiello del Made in Italy. Perchè la Ferrari non è soltanto un'azienda, ma è un'idea, un modo di vivere e pensare. Rappresenta vittoria e sacrificio, quei valori che sono onorevoli".