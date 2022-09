Forlimpopoli, utilizzo delle palestre comunali: ancora tempo per fare domanda

Gruppi e società sportive hanno tempo fino al 14 settembre per chiedere l’utilizzo delle due palestre comunali “Ex Gil” ed “Ex Palestre” per il periodo compreso fra l’autunno 2022 e il maggio 2023. Per l’invio delle domande bisogna usare il modulo pubblicato insieme all’avviso sul sito del Comune di Forlimpopoli (https://www.comune. forlimpopoli.fc.it/servizi/ notizie/notizie_fase02.aspx? ID=8091), ed indicare, oltre ai dati della società e del suo legale rappresentante, la palestra e gli orari prescelti. Inoltre, è richiesta una breve relazione sulle attività che si intendono svolgere.

Sulla base delle domande pervenute saranno definite le assegnazioni e le modalità organizzative di entrambe le palestre, e il Comune provvederà a predisporre e sottoscrivere con tutte le parti interessate il calendario d’uso delle palestre valido fino al 31 maggio 2023. Altre informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Cultura e Sport telefonando allo 0543 749237, oppure inviando una mail a culturasport@comune. forlimpopoli.fc.it