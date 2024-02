Il forlivese Federico Camprincoli super nella 100 chilometri, ora sogna la casacca azzurra

Magistrale prestazione quella registrata da Federico Camprincoli sabato (17 febbraio) alla 3º edizione della 100 km Ultramaratona del Conero svoltasi a Porto Recanati organizzata dal Grottini Team capitanato dal Ct Paolo Bravi. Dopo aver già fatto parlare di sè a maggio 2023 con vittoria e record del percorso a Cinisello Balsamo nell’esordio sulla disciplina 6 ore, sono arrivati i guai con una frattura da stress che lo ha tenuto fuori dai giochi per 16 settimane. Una ripresa più che positiva che lo ha visto esordire nella distanza 100 km che l’atleta ha percorso in 7 ore 05'09", prestazione cronometrica che lo inserisce di diritto nei migliori 5 specialisti di categoria nel panorama nazionale italiano che potrebbe vederlo davvero vicino alla casacca azzurra e convocazione in Nazionale Italiana.