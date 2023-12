La "Forti e Liberi" ha sfornato campioni per 125 anni, ora chiude con la ginnastica maschile agonistica

La "Forti e Liberi", associazione storica della città con 125 anni di storia, abbandona il campo della ginnastica maschile agonistica. A renderlo noto la stessa Forlì e Liberi, che nel suo glorioso passato ha visto militare nelle sue fila campioni del calibro di Maurizio Montesi, Bruno Grandi, Jano Ravaioli, Mario Smeraldi e Littorio Sampieri. Così spiega una nota: "La mancanza di sponsor, il ritiro dall’attività del tecnico Cesare Marchetti, e in seguito l’assenza per parecchi mesi della possibilità di allenarsi nella palestra alluvionata di via Isonzo, hanno portato i dirigenti alla sofferta decisione di affidare la squadra agonistica maschile forlivese alla U.S. Renato Serra di Cesena".

"I ragazzi dal 1° gennaio proseguiranno così sotto il prestigioso nome della società cesenate, seguiti dai tecnici Roberto Germani, Nicoletta Martinini, Davide Ventura e Andrea Verga. Ovviamente questa scelta è stata condivisa dalle due società nell’esclusivo interesse dei ragazzi, per garantire loro una continuità agonistica essenziale per il proseguo della loro crescita sportiva", continua la nota. L'annuncio è emerso il 27 dicembre scorso quando si sono svolte le celebrazioni per il 125º anniversario di questa gloriosa associazione. Dopo una “passeggiata” lungo la storia della Forti e Liberi, sono stati consegnati numerosi premi d’eccezione a ginnasti, tecnici e dirigenti di oggi e di ieri, tra cui un premio alla memoria di Bruno Grandi, consegnato dalla presidente del Consiglio Comunale Alessandra Ascari Raccagni ai figli Fabrizia, Massimo e Fabio Grandi; un premio alla carriera a Cesare Marchetti e un premio al merito sportivo a Roberto Marzocchi, consegnati dal presidente del Comitato Regionale della Fgi Corrado Maria Dones. L'evento si è concluso con una visita al Campostrino, sede storica dell’associazione.

Ed ancora la nota: "Ora una nuova data resterà indelebile nella memoria di chi ama la ginnastica artistica forlivese e non solo: domenica 10 dicembre infatti, dopo 125 anni dalla sua fondazione, la U.S. Forti e Liberi sezione ginnastica maschile è scesa in campo per l’ultima volta con i gloriosi colori della società forlivese, facendosi come al solito valere conquistando alla Ginnastica in Festa Winter Edition di Rimini vittorie e prestigiosi piazzamenti. Ryan, Pietro, Mattia, Tommaso, Romeo, Niccolò, Liam e Francesco sono stati gli ultimi alfieri della società. Insieme a loro in questi anni sta portando alta la bandiera bianco-rossa Roberto Marzocchi, seguito dal giovane e promettente Carlo Adamo".

Per la Forti e Liberi si tratta, però, solo un arrivederci: "Nell’attesa di un nuovo direttore tecnico capace di raccogliere l’eredità di Marchetti, stiamoa portando avanti la sezione agonistica femminile. La squadra composta da Letizia, Ginevra, Lucia, Giulia, Mavie e Leyla si sta allenando con tenacia, dividendosi tra la palestra allestita dal Comune di Forlì nei padiglioni della Fiera e la struttura cesenate U.S. Renato Serra, grazie alla disponibilità del Presidente Dones e di Marina Meldoli. Nell’ottica di coltivare il vivaio forlivese continuano anche i corsi di avviamento maschili e femminili e la preagonistica, da cui l’associazione ricostruirà la squadra del futuro, ovviamente sia maschile che femminile: L’U.S. Forti e Liberi non molla".