Franca Agnoletti e Lorella Agostini protagoniste alla prima edizione della Coppa del Santerno

Sabato scorso si è svolta la prima edizione Coppa del Santerno organizzata dal Team San Luca sodalizio bolognese federato ASI, con tanta passione dai suoi alfieri, Pasquale Onofrio, Carla Gaspari e Andrea Terribili, secondo appuntamento del “Trofeo della Romagna”, campionato di raduni con prove di regolarità. Partenza dalla suggestiva Cantina Dalfiume Nobilvini di Castel San Pietro Terme e subito dieci prove al centesimo di secondo attorno alla cantina, i concorrenti hanno poi raggiunto l’autodromo Enzo Dino Ferrari di Imola dove nei piazzali davanti al Ristorante Doppio Malto si sono svolte altre nove prove, giro turistico per le colline passando da Borgo Tossignano, Valsellustra e Dozza dove nel centro storico tutte le auto a turno hanno sfilato e sono state fotografate davanti alla rocca, si è poi scesi di nuovo all’autodromo di Imola dove erano allestiste le ultime prove con il cronometro e la cena di premiazione nel vicino Ristorante “Doppio Malto”.

Il Racing Team Le Fonti ha schierato alla partenza tre equipaggi: Brighi-Camporesi Lancia Fulvia Montecarlo del 1972, Agnoletti-Agostini Suzuki Swit del 1993 e Regitori-Ragazzini Lancia Delta GT del 1986. Ottimo risultato finale per l’equipaggio rosa del Racing Team Le Fonti formato dalla pilota forlivese Franca Agnoletti e dalla navigatrice castrocarese Lorella Agostini per loro un sesto posto assoluto, vittoria di gruppo 4 e prime del femminile che vedeva alla partenza tre equipaggi. Quella di Franca e Lorella è stata veramente una bellissima gara dove la loro attenzione nei tre gruppi di prove ha portato a questo soddisfacente risultato, lasciandosi dietro equipaggi ben più quotati.

Gara con alti e bassi con problemi di carburazione alla Lancia Fulvia Montecarlo per Giovanni Brighi e Marco Camporesi alla fine sono sedicesimi assoluti e quarti di gruppo 2, portando a casa una coppa per la seconda posizione tra le auto del marchio Lancia. Per Roberto Regitori e Paolo Ragazzini su Lancia Delta GT gara subito in salita nel primo gruppo di prove con una grossa penalità su uno dei dieci pressostati, poi vanno molto meglio nel secondo gruppo di prove e vincono il terzo gruppo di prove ma non basta per recuperare in classifica, per loro un ventunesimo posto nella assoluta e un quarto di gruppo 3. Il prossimo appuntamento con il Trofeo della Romagna è per il 14 luglio con il raduno Faenza-Bagnacavallo organizzato dalla Scuderia Top Driver di Faenza capitanata da Fabio Villa.