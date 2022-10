La disciplina sportiva di ultima generazione che aiuta corpo e mente: a Forlì la sfida di Crossfit

Forlì ha ospitato domenica scorsa la prima competizione di Crossfit. Le sfide si sono svolte alla palestra di via Pandolfa 44, sede del "CrossFit 47100". A gareggiare ben 24 coppie, non solo forlivesi, ma provenienti da varie zone dell'Emilia Romagna, tra cui Bologna, Imola, Faenza, Cesena e Cesenatico. L'attività, che ha coperto tutta la giornata, comprendeva vari tipi di workout, ginnici, a corpo libero o con bilancieri e piccoli attrezzi, tra cui anche un workout di corsa al campo di atletica Carlo Gotti. I team erano composti da atleti amatoriali, proprio per garantire il divertimento di tutti, ma soprattutto per permettere a qualsiasi persona di partecipare alla loro primissima gara di crossfit", spiega Niccolò Colli.

Il Crossfit è una disciplina sportiva di ultima generazione, strutturata su diverse pratiche che spaziano dalla corsa alla bicicletta, dal sollevamento pesi alla ginnastica. Una particolarità che lo contraddistingue è che gli atleti non conoscono la specialità precisa nella quale gareggeranno se non a poche ore dalla competizione. "Questo sport è accessibile a tutti, e nasce per migliorare le persone sotto il punto vista sia fisico che mentale - prosegue Colli -. Proprio per questo, domenica prossima, CrossFit 47100, organizza una giornata dedicata a chi non ha mai provato Crossfit dalle 10 alle 12".

Nelle foto varie fasi della competizione