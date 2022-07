Giochi del Mediterraneo in Algeria: splendido bronzo per lo spadista Giacomo Paolini

Il forlivese Giacomo Paolini ha conquistato la medaglia di bronzo a Orano, in Algeria, dove è in corso la 19esima edizione dei Giochi del Mediterraneo. L’atleta in forza al Gruppo Sportivo dell’Esercito è stato sconfitto in semifinale per una sola stoccata (15-14) dal numero 8 del ranking mondiale, Mohamed Elsayed. Proprio l’atleta egiziano ha impedito alla squadra di spada del Team Italia di completare una giornata perfetta: tutti e sei gli atleti azzurri scesi in pedana, tre nella prova femminile e altrettanti in quella maschile, sono andati a medaglia. Nella gara maschile Elsayed ha superato in finale per 15-13 Valerio Cuomo che in semifinale aveva fermato la corsa di Matteo Tagliariol (15-10).

Il Team Italia ha vinto l’oro nella prova femminile grazie a Giulia Rizzi che ha avuto la meglio in finale sulla connazionale Nicol Foietta. Al terzo posto un’altra italiana, Roberta Marzani. Tutti i giorni le gare vanno in diretta video da Orano sul sito del Coni, attraverso la piattaforma Ott di Italia Team che ha dedicato due canali alla kermesse in corso in Algeria. Sui canali social della Federscherma, invece, il foto-racconto quotidiano di Augusto Bizzi.