"E' la gara della vita", unico italiano su dieci partecipanti: la nuova impresa di Giampiero Monti è la "Bike Nonstop Us"

Il dentista forlivese Giampiero Monti a caccia di una nuova impresa. Il 64enne è prese con quella che lui ha definito “la gara della vita”, la competizione Bike Nonstop Us 2022. E' l'unico italiano su 10 partecipanti, in una gara che ha tutta l’aria di dimostrarsi un’impresa epica: 3.500 miglia su terreno misto, circa 5.600 chilometri attraverso 12 stati. Partito domenica da Portland in Oregon, l'arrivo è previsto a Washington DC, a metà luglio. Fedele compagna in questa impresa è la sua gravel Cannondale Topstone Carbon, ma fondamentali saranno la determinazione, il coraggio e la preparazione atletica.

La passione per le due ruote

La scintilla è scoccata circa 22 anni. Anno 2000, l'inizio della passione per le due ruote a pedali con una bici ereditata dal padre. Da li in avanti ha accumulato migliaia di chilometri sulle gambe, fino ad avventurarsi in vere autentiche imprese che ora custodisce nel cuore. Dal 2017, quando portò a termine la prima edizione della North Cape 4000 alla Vienna-Barcellona e alla "Due Vulcani", dal Vesuvio all'Etna. Monti la scorsa primavera ha portato a termine una nuova sfida: la Italy Divide, l'evento di bikepacking più sorprendente al mondo: 1250 chilometri sulle gambe ed oltre 22mila metri di dislivello.