Ginnastica artistica e ritmica, dopo due anni di stop torna la "Cava Gym Cup 2022"

La Polisportiva Cava ginnastica, associazione sportiva presente su tutto il territorio forlivese, nel corso di questo anno sportivo ha ripreso l'attività in palestra di tutta la corsistica di base, dopo due anni difficili passati fra corsi online e ginnastica nei parchi dell città. Proprio per questo lo Staff e il Consiglio direttivo in queste settimane sono tornati a organizzare la tradizionale Cava Gym Cup 2022 - Trofeo Pietro Brini, dopo due anni di pausa a causa delle misure di restrizione per la pandemia. Si tratta della storica gara per i corsi di base che nasce svariati anni fa con il nome di "gara intersocietaria" per far vivere

anche ai ginnasti dei corsi di base un momento di confronto sportivo con i propri compagni e con sè stessi

Lo staff, spiegano dalla polisportiva, "ha sempre pensato che questo evento sia molto importante per tutti i ginnasti, in quanto fornisce loro un valido obiettivo tecnico per l'allenamento svolto in palestra, con la costruzione di esercizi e l'apprendimento di nuovi elementi. Pensiamo però che l'elemento fondamentale che caratterizza la Cava Gym Cup sia il suo valore educativo ad una competizione vissuta in modo sano e all'insegna del fair play, sotto l'attenta guida dei nostri allenatori". Per l'edizione 2022, la Cava Gym Cup tornerà ad essere aperta ai soli ginnasti della Polisportiva Cava, dopo che negli ultimi tempi era invece stata aperta anche ad altre società del territorio, per permettere un rientro graduale alla normalità. Si svolgerà al Ginnasio Sportivo di Viale della Libertà sabato pomeriggio e vedrà mettersi in gioco tanti atleti e atlete dei corsi di baby gioco ginnastica, ginnastica artistica e ginnastica ritmica.

Inoltre anche tutte le agoniste della Polisportiva Cava stanno portando avanti la preparazione in vista dei campionati regionali e nazionali Uisp e Fgi. Le ginnaste della ritmica hanno già rotto il ghiaccio con la pedana ottenendo primi importanti risultati in occasione della fase 1 del campionato nazionale Gr Uisp di prima, seconda e terza categoria. Risultati che vanno a consolidare il lavoro svolto in allenamento e a caricare di energia positiva staff e ginnaste. Per ulteriori informazioni sono attivi i canali social e il sito www.cavaginnastica.it.