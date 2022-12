Ginnastica artistica, tante soddisfazioni per la "Mercuriale" ai campionati Winter Edition

Rimini ha ospitato nel weekend dell'Immacolata i Campionati Winter Edition, dove per la prima volta la società Ginnastica Mercuriale di Forlì ha partecipato alla gara di squadra con tre dei suoi migliori atleti, classificandosi al primo posto con uno stacco dai secondi di 7 punti. Il giorno successivo si sono svolte le gare individuali: bene per la categoria Junior 2 Pietro Ravaioli, secondo, mentre per la categoria Junior 1 gli atleti Mattia Guberti e Giacomo Manuzzi, non sono riusciti a salire sul podio a causa di alcuni errori, classificandosi al quinto e ottavo posto. "L’affiatamento di squadra si è visto e l’impegno pure - commentano dalla società -. Ora si prosegue con la preparazione fisica in vista dei prossimi impegni sportivi del prossimo anno, passando ad una categoria superiore". La squadra Femminile invece guidata dall’allenatrice federale Anna Rousseva ha vinto 4 coppe (3 d’oro e 1 d’argento) nelle gare di squadra ed una medaglia d’argento nella all round individuale.