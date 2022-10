Ginnastica, i ragazzi della “Forti e liberi” si distinguono nelle fasi di campionato regionale individuale

Si è concluso sabato a Ferrara con la seconda prova il Campionato Regionale Gold Junior e Senior. La gara prevedeva la classifica generale su tutti e sei gli attrezzi e quella per specialità. Nella categoria junior 1a fascia Pietro Salaris è salito sul secondo gradino del podio al corpo libero seguito al terzo posto dal compagno di squadra Ryan Gregori. Alle parallele e alla sbarra Ryan Gregori conquista la piazza d’onore. Nella categoria Junior 2a fascia Carlo Adamo, assente alla prima prova e incappato in una prova negativa al corpo libero, è secondo nella classifica “All Around” ex aequo col ferrarese Tommaso Bertarelli. Suo anche un meritatissimo primo posto al cavallo con maniglie, tallonato dal nostro Manuel Visconti e alle parallele Adamo è ancora 1° mentre Visconti sale al terzo gradino del podio.

Agli anelli Carlo Adamo ha la terza prestazione mentre il compagno bianco-rosso Mattia Rossini è sesto. Il Campionato Regionale Gold Individuale era iniziato domenica 25 settembre a Cesena in concomitanza con la prova conclusiva del Campionato Regionale Individuale Silver “Allievi” (Under 14), occasione in cui i giovanissimi della “Forti e Liberi Ginnastica” hanno veramente brillato, infatti nel programma LC 1a fascia si è aggiudicato il primo posto Romeo Ballarini seguito al secondo da Niccolò Gardini, compagno di allenamenti. Nella 2a fascia vince Tommaso Rossi. Tra i più “piccoli” programma LA 1a fascia Michele Barbanera si è conquistato il terzo gradino del podio e Mattia Calonaci, al suo esordio è sesto. Prossimo impegno per i ginnasti junior è la fase di Zona Tecnica (raggruppamenti interregionali) del Campionato Individuale Gold a Padova a fine ottobre, che darà accesso alla Finale Nazionale dal 18 al 20 novembre.

Da segnalare l’importante appuntamento previsto per la settimana entrante con il Campionato Nazionale Assoluto che si terrà al “Palavesuvio” di Napoli dal 13 al 16 ottobre, la rassegna che metterà in mostra il meglio della ginnastica italiana vedrà impegnato anche Roberto Marzocchi ginnasta senior della Forti e Liberi che si era guadagnato l’accesso alla prestigiosa competizione col sesto posto nella “Coppa Campioni” tenutasi nel mese di giugno scorso.