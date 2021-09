Ginnastica, la stagione della Gymnica'96 Forlì parte col botto: duello tutto in famiglia tra le gemelle Sofia e Martina Minotti

E' partita col botto la stagione agonistica di Gymnica'96 Forlì, società di ginnastica ritmica militante in serie A2 dal 2013 e in serie B dallo scorso anno, che con la sezione Gold ha partecipato domenica alla tappa conclusiva del Campionato regionale di Specialità aggiudicandosi una ricca serie di medaglie. Sofia Minotti si è laureata campionessa regionale junior nella specialità cerchio, conquistando anche il titolo di vicecampionessa nella specialità clavette, battuta da sua sorella gemella Martina Minotti che sale sul gradino più alto del podio nella specialità clavette e vince il bronzo con l'attrezzo nastro.

E' Arianna Benini a vincere nella specialità nastro e a portarsi a casa l'argento nella specialità palla. Non da meno la loro compagna di squadra Emma Pantini che si aggiudica il titolo di vicecampionessa di specialità palla nella categoria senior con una esecuzione magistrale e sfiora la qualificazione al cerchio. Passano tutte alla fase interregionale del campionato che si svolgerà in Veneto tra un paio di settimane.Un grande in bocca al lupo da tutto lo staff tecnico a queste ginnaste di altissimo livello guidate da Chiara Domeniconi e dal Presidente Matteo Bartolini.

"La ginnastica ritmica - afferma Chiara Domeniconi, responsabile tecnica di Gymnica '96 - è uno sport femminile molto elegante e complesso che vede un momento di grande sviluppo grazie anche alla recente medaglia di bronzo guadagnata alle ultime olimpiadi dalla squadra italiana e ad un fantastico sesto posto meritatissimo dalla individualista Milena Baldassarri, ginnasta di Ravenna, che è cresciuta proprio tra le fila di Gymnica'96 prima di vestire la maglia della nazionale. Per chi volesse scoprire di più su questo sport i corsi di Gymnica'96 riaprono tra poco finalmente dopo il lungo periodo di stop".