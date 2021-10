Ginnastica ritmica, doppietta per la Gymnica'96: Aurora Benedetti campionessa regionale allieve gold davanti a Gloria Ragazzini

L'allenatrice Chiara Domeniconi di Gymnica'96 esprime "grandissima soddisfazione e orgoglio per i risultati di queste due brillanti ginnaste che sono già state convocate durante l'estate scorsa per allenamenti collegiali nazionali"

Aurora Benedetti incoronata campionessa regionale categoria allieve gold, seguita a ruota dalla sua compagna di squadra Gloria Ragazzini. Domenica scorsa si è svolta la prova conclusiva del campionato regionale di ginnastica ritmica per le giovani atlete forlivesi di Gymnica'96, classe 2010, in forze alla rinomata società friulana A.S.Udinese militante in serie A1 e che vanta tra le sue fila la campionessa olimpionica Alexandra Agiurgiuculese.

Aurora è salita sul gradino più alto del podio grazie a esecuzioni precise agli attrezzi fune clavette e nastro e ad una tenuta di gara impeccabile durante tutto il campionato. In particolare l'esercizio al corpo libero esprime al meglio la sua eleganza ed elasticità, esaltando la sua naturale musicalità. Non da meno la compagna Gloria che ha meritato il punteggio più alto di tutta la gara per la sua magistrale esecuzione alle clavette dove forza e tecnica si fondono perfettamente.

Peccato che a causa di un male di stagione abbia sbagliato al nastro, il suo "cavallo di battaglia", perchè le sono mancate le forze. Avrà modo di rifarsi presto alla fase interregionale che ci sarà la prossima settimana in Piemonte per guadagnarsi l'accesso al Campionato Nazionale, pass già staccato dalla campionessa regionale che vi accede direttamente. L'allenatrice Chiara Domeniconi di Gymnica'96 esprime "grandissima soddisfazione e orgoglio per i risultati di queste due brillanti ginnaste che sono già state convocate durante l'estate scorsa per allenamenti collegiali nazionali".