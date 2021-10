Ginnastica ritmica, Gloria Ragazzini vola alla finalissima del campionato Nazionale Allieve Gold

E' bronzo. Gloria Ragazzini, classe 2010 della società di ginnastica ritmica Gymnica'96, in forze alla prestigiosa società Udinese, è salita sul terzo gradino del podio del campionato interregionale Allieve Gold che si è svolto il weekend scorso in Piemonte. Al termine di una gara combattuta in cui solo le prime tre classificate si aggiudicavano l'accesso al campionato nazionale, Gloria ha dimostrato nervi saldi e ottima tecnica.

La tensione si è fatta sentire per la giovanissima atleta e molti esercizi sono stati svolti in "difesa" per evitare errori che potessero compromettere l'obiettivo, ma ce l'ha fatta con ampi margini di miglioramento. Adesso si preparerà con la sua compagna di squadra Aurora Benedetti, già classificata perchè campionessa regionale, per l'ultima e imperdibile tappa del campionato, il Nazionale Allieve Gold che si svolgerà il prossimo weekend a Napoli.

Buon esordio anche per le piccoline di Gymnica'96 Elisa Santolamazza, classe 2012, Zoe Torri, classe 2013, e Lucrezia Morigi, classe 2011, alla loro prima gara importante. Si conclude per loro questa stagione agonistica ma con grande soddisfazione per i miglioramenti fatti. A guidare lo staff Chiara Domeniconi e Caterina Girelli.