Ginnastica ritmica, Gymnica'96 fa incetta di medaglie a San Marino. Sul podio Arianna Benini e le gemelle Martina e Sofia Minotti

Grandi successi di inizio stagione per Gymnica'96, la prestigiosa società di ginnastica ritmica di Forlì impegnata questo weekend a San Marino nella fase conclusiva del Campionato Gold per le ginnaste junior e senior. Martina Minotti ha portato a casa un meritatissimo argento nella categoria Gold Junior 2007 grazie ad un'impeccabile tenuta di gara, seguita a ruota dalla sorella gemella Sofia Minotti che è salita sul terzo gradino del podio. Entrambe hanno dimostrato grandi capacità tecniche e una esponenziale crescita espressiva su tutte le esecuzioni agli attrezzi cerchio, palla, clavette e nastro. E' salita sul podio anche la senior Arianna Benini che conquista l'argento nella specialità palla e il bronzo alle clavette. Classe ed eleganza da vendere, questa ginnasta del 2006 si conferma un pilastro per la società. Tutte ovviamente hanno staccato il pass per la fase interregionale che si svolgerà le prossime settimane. Un'ottima ripartenza quindi per la società dopo i difficili momenti legati alla pandemia.

Nella foto Arianna Benini durante una delle due premiazioni