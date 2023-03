Ginnastica ritmica, Gymnica'96 in fuga per la promozione in serie A: trionfo anche ad Ancona

La società forlivese di ginnastica ritmica Gymnica'96, in fuga per la promozione in serie A, vince anche la seconda tappa del campionato di Serie B e si appresta a ritornare nella massima serie. Nello splendido palazzetto PalaPrometeo di Ancona si è svolta domenica la tappa centrale del campionato che vede Gymnica'96 bissare il risultato di 2 settimane fa a Cuneo e salire sul gradino più alto del podio. Incredibile successo che le vede così saldamente in testa alla classifica con 60 punti totali, staccata dalla società romana Opera con 54 punti.

A trainare la squadra è Martina Minotti classe 2007 che con una splendida esecuzione alle clavette conquista il punteggio più alto di 28.550. Buona prova anche per sua sorella gemella Sofia che con il cerchio sfiora il 26.Le super gemelline della ritmica non si smentiscono mai e si dimostrano anche stavolta all'altezza delle aspettative. Non da meno la più giovane della squadra, Aurora Benedetti 2010, che all'esordio in una competizione così importante, dimostra nervi saldi e grandi capacità, portandosi a casa un bel 23.800 nell'attrezzo più insidioso ma più scenografico, il nastro. A completare la rosa delle titolari, il prestito in forze dalla prestigiosa società Fabriano, Anna Piergentili 2009 alla palla, che con il suo 27.700 fornisce un grande contributo alla forza della squadra. A tifare a bordocampo le compagne Arianna Benini e Debora Hushi che hanno sostenuto e incoraggiato le amiche fino all'ultimo.

Grandissima soddisfazione per l'allenatrice Chiara Domeniconi, il presidente Matteo Bartolini e tutto lo staff che auspicavano questo bel risultato per niente scontato soprattutto dopo gli ultimi anni bloccati dall'emergenza covid. Gymnica'96 infatti ha partecipato al campionato di serie A2 dal 2012 fino al 2020, anno in cui è retrocessa a causa della mancata partecipazione della atleta straniera in forze alla squadra a causa del blocco delle frontiere. Ma ora i tempi difficili sembrano lasciati alle spalle e la società, forte di una grande scuola, è pronta per tornare nella massima serie. La tappa conclusiva sarà a Desio Milano il 26 marzo e lì vedremo se la promozione diventerà realtà. In bocca al lupo e forza Gymnica!