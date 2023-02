Ginnastica Ritmica, Gymnica '96 super a Cuneo: vittoria nella prima tappa del campionato nazionale di Serie B

La Gymnica '96 fa sua la prima tappa del Campionato Nazionale di Serie B di ginnastica ritmica. Domenica scorsa si è svolta a Cuneo la prima prova di regular season di serie B della Federazione Ginnastica d'Italia. All' esordio di campionato Gymnica '96 Forlì ha ottenuto un eccellente e meritatissimo primo posto di tappa totalizzando un totale di 105.150 ounti. Ottime esecuzioni per le gemelle Martina Minotti al cerchio con 27.400 punti e Sofia Minotti alla clavette con 27.200 punti (da segnalare come miglior punteggio della gara con questo attrezzo), Arianna Benini veterana alla palla con 23.850 punti e Anna Piergentili al nastro con 26.850, prestigioso prestito dalla società Fabriano. Completano la squadra le giovani compagne Aurora Benedetti e Debora Hushi. Si è detto "orgoglioso" tutto lo staff che segue la preparazione di queste ginnaste capitanato da Chiara Domeniconi che dedicano questa vittoria al presidente di Gymnica 96 Matteo Bartolini, "felice e onorato di questo bellissimo risultato". "Il campionato è ancora lungo ma questa bella partenza fa guadagnare alla squadra 30 punti preziosi nella classifica", la sintesi del post gara. Prossima tappa il 5 di marzo ad Ancona.