Ginnastica ritmica, la giovanissima atleta forlivese porta a casa la medaglia di bronzo: pronta al debutto nazionale

La giovanissima atleta forlivese Viola Camorani (classe 2009) in forza a Il Cigno ASD di Castelbolognese, ha debuttato solo in quest'anno sportivo nel campionato di specialità Gold junior/senior di ginnastica ritmica. Grazie all'impegno e al duro lavoro svolto sotto l'esperta e valida guida dell'istruttrice Silvia Keaik, Viola, già vicecampionessa regionale al cerchio, conquista anche il bronzo nella competizione interregionale svoltasi il 15 ottobre a Cantalupa (TO). Ora si prepara pe volare a Catania e disputare la gara nazionale di inizio novembre. "Con orgoglio per noi forlivesi, per Castel bolognese e per la sua associazione sportiva, facciamo tutti il tifo per lei! Forza Viola!".