Ginnastica Ritmica, la Gymnica 96 fa incetta di medaglie a Rimini. Con il bronzo al collo Giulia Biserni annuncia il ritiro

La Ginnastica in Festa è il nome della grande manifestazione nazionale svoltasi a Rimini dal 25 giugno al 3 luglio e dove le ginnaste dell’associazione sportiva Gymnica 96 hanno gareggiato alla fine del primo semestre di competizioni regionali, pronte a confrontarsi con le numerose avversarie provenienti da tutta Italia. Tutte le discipline della Federazione Ginnastica Italiana sono coinvolte in questa fase nazionale dedicata alla sezione Silver, trasmettendo la magia della ginnastica i campionati e coinvolgendo così gli spettatori e i partecipanti in un vortice di intense emozioni. Le atlete della società forlivese hanno regalato medaglie e ottime performance.

Nella prima giornata a scendere in pedana è stata Arianna Magalotti, classe 2012, presentando due esercizi uno al cerchio e uno alle clavette nel campionato individuale livello LD; nonostante delle ottime esecuzioni sfiora la qualificazione per la finale, ma ottiene un ottimo piazzamento nella classifica generale (36 su 105). Nel livello LC1 tre le ginnaste impegnate: Anna Bravaccini, anno 2012, presenta due esercizi con gli attrezzi cerchio e palla, in quest’ultimo si posiziona al dodicesimo posto mancando per un soffio la finale; Valeria Zagoret, allieva terza fascia, si confronta con un esercizio al corpo libero ispirato a Barbie e uno al cerchio,dimostrando grandi capacità e ottimo margine di miglioramento e crescita.

La prima medaglia in casa forlivese la porta Carolina Lotti, allieva prima fascia, piccola ma tanto determinata da conquistare entrambe le finali ottenendo un prestigioso bronzo con la fune ed un nono posto al corpo libero. Nei giorni seguenti Anna, Valeria e Carolina sono state impegnate anche come squadra, nel campionato di serie D LB allieve, eseguendo un buon esercizio di squadra e uno in coppia. Esordio al nazionale per la squadra di serie D LA allieve composta da Emma Bosi, Polina Terletska e Sofia Satanassi che con emozione portano a termine i loro esercizi ed in finale si posizionano diciassettesime; anche per loro l’impegno prosegue con il campionato individuale livello LB1, grande soddisfazione per Emma e Sofia che accedono alla finale, rispettivamente con la palla e con la fune e si aggiudicano entrambe un ottimo sesto posto, mentre Polina così come Emma sfiorano la finale al corpo libero occupando il dodicesimo posto su 128 ginnaste.

Per il campionato di serie D LD allieve un’altra squadra viene schierata formata da Arianna Magalotti, Sofia Aldini e Virginia Colombo che con i tre esercizi previsti, eseguiti egregiamente, si qualificano e ottengono la decima posizione in finale, risultato davvero di prestigio che fa sperarein un futuro sicuro miglioramento. Le giovani ginnaste non hanno avuto un moment odi riposo, dopo questa gara di squadra sono subito ripartite, preso in mano gli attrezzi pronte per affrontare il campionato individuale livello LE, il più impegnativo, da disputare con estrema concentrazione e impegno per l’alto livello delle avversarie.

Nella categoria allieve terza fascia Virginia Colombo, impegnata con un esercizio a corpo libero, uno con il cerchio e uno con le clavette si difende bene e affronta questa nuova sfida raggiungendo una buona posizione nella classifica generale, riuscendo a disputare la finale con l’attrezzo cerchio e concludere questo nazionale con soddisfazione raggiungendo la sesta posizione. Di nuovo Sofia Aldini, allieva seconda fascia, nello stesso livello LE, sfodera tutta la sua grinta accedendo alle finali del corpo libero e del cerchio ottenendo rispettivamente il quinto e quarto posto, ma la più grande soddisfazione per questa giovane ginnasta è stata la conquista di un’altra medaglia di bronzo nel concorso generale.

Gli impegni si susseguono a ritmo sfrenato sempre nel livello LE con le ginnaste: Ginevra Rrushi, allieva quarta fascia, che in una gara molto competitiva centra la finale con la fune piazzandosi al sesto posto, ma a causa di tanta emozione manca la qualificazione con il cerchio e con le clavette; Anita Casadei cresciuta nella società e protagonista in tante edizione della Ginnastica in Festa , ora Junior terza fascia, ha dimostrato tutta la sua maturazione tecnica splendendo in pedana con tre superbe esecuzioni e con degli esercizi coinvolgenti per la scelta musicale e composizione conseguendo l’accesso in ben due finali e qualificandosi tra le dieci migliori nell’attrezzo palla e quarta nel nastro.

Nell’ultimo giorno della manifestazione schierate a difendere i colori della A.S.D. Gymnica96 per il campionato d’insieme livello LE categoria open, sono scese in pedana Giulia Bernardi, Giulia Biserni, Giulia Caroli, Anita Casadei e Giulia Coveri: nella fase di qualificazione eseguono un esercizio ben costruito, pieno di momenti di collaborazione e scambi, commettendo qualche errore ma che per fortuna non pregiudica l’accesso alla finale. Nella finale si torna in pedana e i giochi sono apertissimi, le ragazze sono tra le dieci squadre migliori d’Italia pronte a lottare per aggiudicarsi una medaglia.La squadra esegue una performance più precisa e sicura grazie alla quale riescono a centrare l’obbiettivo aggiudicandosi un meritato e prestigioso bronzo. Grande gioia per questa squadra nuova di formazione e per lo staff tecnico composto da Greta Cataldi, Caterina Girelli e Rosy Margiotta, ma anche commozione per l’annuncio di Giulia Biserni che con questo risultato e con questa ultima gara conclude il suo percorso da ginnasta.