Ginnastica ritmica, la Gymnica 96 riparte alla grande: tante medaglie al Torneo Tontini

Gymnica 96, la pluripremiata società sportiva forlivese di ginnastica ritmica, ha riacceso i motori. Dopo una breve pausa estiva le ginnaste della sezione agonistica Gold hanno partecipato al Torneo Tontini a Lucca, salendo tutte sul podio e mettendosi alla prova nelle nuove composizioni prima dell'inizio dei Campionati ufficiali della Federazione Ginnastica d'Italia.

Martina Minotti ha vinto nella categoria junior l'oro alle clavette e bronzo al cerchio. Bronzo anche per la sorella gemella Sofia Minotti con la buona esecuzione del nuovo esercizio al nastro. Arianna Benini nella categoria senior ha ottenuto un bel bronzo alla palla, così come nella categoria prejunior Aurora Benedetti sempre alla palla guadagna un altro bronzo. Menzione per Debora Hushi, Elisa Santolamazza e Zoe Torri che hanno ben figurato posizionandosi ai piedi del podio di pochissimi centesimi.

Gloria Ragazzini nello stesso momento si allenava a Chieti con la selezione nazionale juniores. Gloria, classe 2010, è stata convocata dalla direttrice tecnica nazionale tra le migliori dieci ginnaste junior italiane in preparazione dell'Europeo di squadra del 2023. Incrociamo le dita per Gloria in attesa di conferma per i prossimi appuntamenti federali. E' possibile provare la ginnastica ritmica e diventare la prossima stellina di questa disciplina olimpica: i corsi riprenderanno a metà settembre, con la società che offrirà la possibilità di una prova gratuita.