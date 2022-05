Ginnastica ritmica, la Gymnica 96 si conferma tra le squadre più forti d'Italia: medaglia sfiorata a Folgaria

Gymnica 96 si conferma tra le migliori realtà nel panorama della ginnastica ritmica italiana. La squadra forlivese, composta da Aurora Benedetti, Martina Minotti, Sofia Minotti, Gloria Ragazzini e Debora Hushi, hanno centrato uno splendido quarto posto nella prova nazionale che si è disputata nel weekend a Folgaria. Dopo due lunghi anni, tanto difficili per tutti, confermare di essere nell'olimpo dei club italiani, prima grazie alla permanenza in serie B, poi con il Campionato Nazionale Allieve Gold e infine adesso con la squadra, ha un sapore di rivalsa, di conquista e di successo.

Un successo iniziato ad inizio mese con la qualificazione tra le migliori 40 squadre provenienti da tutta la penisola, davvero difficile visto il breve periodo di preparazione del giovane gruppo di atlete, che conta le gemelle Martina e Sofia Minotti, classe 2007, esperte e capaci ginnaste, ma allo stesso tempo ben tre promettenti ma giovanissime classe 2010, Benedetti , Ragazzini e Rushi, all'esordio nella categoria junior. Nonostante un sorteggio sfortunato nella giornata di sabato, che le collocava all'inizio della gara, le atlete forlivesi sono riuscite a centrare la qualificazione alla finale, riservata ai migliori otto esercizi.

Domenica le ginnaste sono tornate in pedana più cariche, concentrate e determinate per la finale. Il lavoro di squadra, la tenacia, e lo spirito combattivo del gruppo guidato dall' allenatrice Chiara Domeniconi, sono state la chiave che le ha fatte risalire dall'ottavo posto della qualificazione al quarto della finale, ad un soffio da una medaglia che era davvero vicina. L'esercizio di squadra alle cinque funi preparato per la competizione, sulle note di "Walking like an Egyptian" storica hit delle Bangles, è stato ideato e coreografato da Chiara Domeniconi, ed ha valorizzato appieno le doti di Martina, Sofia, Aurora, Gloria e Debora.

Il presidente Matteo Bartolini ha applaudito molto soddisfatto questo ennesimo successo targato Gymnica: "Sono davvero felice per tutte le atlete, lo staff tecnico e ringrazio le famiglie che continuano a credere in noi e nel grande potere benefico dello sport. Vi invito tutti al Gran Galà di fine anno che si terrà mercoledí al Palafiera per passare finalmente insieme con tutta la famiglia Gymnica un momento di gioia, celebrazione e unione".