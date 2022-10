Ginnastica ritmica, le gemelle Sofia e Martina Minotti sbaragliano la categoria gold junior 2007

Vincono il titolo di campionessa e vicecampionessa interregionale di categoria gold junior 2007 le gemelle Sofia e Martina Minotti della società Gymnica'96 Forlì. Si è svolto infatti questo fine settimana a Caorle, in Veneto, il prestigioso campionato di ginnastica ritmica che vede ai vertici nazionali proprio la rinomata società forlivese. Uno splendido risultato per le sorelle Minotti guidate dal tecnico Chiara Domeniconi che da anni le segue e le accompagna. Una gara che le ha viste primeggiare fin da subito con ampio margine di vantaggio rispetto alle altre partecipanti, in pratica si sono contese l'oro tra loro fino all'ultimo alternandosi nell'esecuzione di cerchio, nastro , clavette e palla. In particolare l'esercizio alle clavette ha portato in luce tutta la loro abilità e grinta. La prossima fase nazionale del campionato si svolgerà a Pescara a fine mese.