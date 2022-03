Ginnastica ritmica, ottimo esordio per la squadra di Serie B di Gymnica 96

Ottimo esordio per la squadra di Serie B di Gymnica 96 lo scorso fine settimana a Cuneo per la prima prova del Campionato 2022 di Ginnastica ritmica. La formazione forlivese era composta da Martina Minotti al nastro e Sofia Minotti alle clavette, le gemelle classe 2007 solide certezze del club romagnolo; Emma Pantini alla palla, ottima senior d'esperienza classe 2005; e infine l'appoggio della piemontese Carlotta Lo Muscio al cerchio in forza dalla squadra EuroGymnica di Torino (riserva per questa prova Arianna Benini).

Con quattro ottimi punteggi, la sommatoria colloca il team al quinto posto provvisorio in classifica con grande soddisfazione del presidente Matteo Bartolini , e di tutto lo staff tecnico guidato Chiara Domeniconi. "La gara è stata molto serrata tra le prime sei della classifica, a dividere la prima classificata dalla sesta davvero una manciata di punti, che fa ben sperare per le prossime gare", ha commentato l'allenatrice. Prossima trasferta a Bari per la seconda prova del campionato.