Ginnastica ritmica, riparte di slancio la stagione della Gymnica'96: primo test al Pala Asu di Udine

Riparte di slancio la stagione sportiva per Gymnica'96, prestigiosa società di ginnastica ritmica di Forlì. Domenica al Pala Asu di Udine si è svolto il Torneo Internazionale per Club dove hanno partecipato anche le ginnaste della sezione gold di Gymnica '96 per testare i nuovi esercizi in vista della prima e importantissima tappa di Serie B che si terrà fra 2 settimane a Cuneo. Sono scese in pedana nella categoria Senior livello A, il più alto, le 5 atlete della squadra forlivese scontrandosi con le migliori atlete nazionali ed internazionali provenienti da Germania, Australia, Cile, Slovenia, Svizzera ed Italia.

Esecuzioni davvero convincenti e di ottima qualità per le senior 2007/08 Martina Minotti con cerchio (27.500) e clavette (27.450), Sofia Minotti con clavette (28.050) e cerchio (26.250) ed Arianna Benini con palla (25.050) e nastro, ma non da meno le giovanissime 2010 Aurora Benedetti che si è ben difesa sia per esecuzione che per competitività con gli attrezzi nastro (24.250) e palla (24.100) e la sua compagna Debora Hushi a clavette e nastro in grande crescita. Ottimo banco di prova dunque per le nostre gymnichine che fa ben sperare per l'imminente inizio di campionato. "La strada è ancora lunga ma le ragazze sono pronte", afferma l'allenatrice Chiara Domeniconi s