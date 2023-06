Ginnastica ritmica, tanti podi per la Gymnica'96 al campionato nazionale Aics

Si è concluso il Campionato Nazionale Aics di ginnastica ritmica con ottimi risultati di tutte le atlete di Gymnica'96 Forlì. Quasi 1000 le ginnaste che hanno gareggiato durante 5 giorni intensi di competizione nella splendida cornice del PalaFajetta di Biella. Tantissimi podi prestigiosi guadagnati dalla numerosa compagine di atlete forlivesi. Ha vinto il titolo di Campionessa Nazionale Aics Senior Promozionale avanzato con l'attrezzo palla Morena Rodari, mentre la compagna Sofia Fanti ha ottenuto il quinto posto. Medaglia d'argento sempre per Rodari al nastro, mentre Marika Portici ha chiuso al quinto posto.

Altro titolo di campionessa nazionale per Anna Bonoli al cerchio, al quarto posto Lisa Bonacci a un soffio dal podio. Elisabetta Milandri ha guadagnato il titolo di vicecampionessa nazionale con l'attrezzo clavette, seguita al quarto posto dall'amica Lucia Godoli. Medaglia di bronzo per Celeste Fabbri tra le junior del promozionale avanzato alla palla. Nella categoria promozionale base si è aggiudicato un bel quarto posto anche Smilla Mengozzi alla palla e un sesto posto al cerchio. A seguire le compagne con ottimi risultati ma senza salire sul podio: Elena Zea Ghetti , Rachele e Rebecca Piovaccari, Caterina Severi, Ilaria Corradossi, Giulia Brasini, Victoria Savia, Ester Copertino e Nicole Ceccherini.

"Grande soddisfazione" è stata esternata dalla direttrice tecnica nazionale del settore ritmica Chiara Domeniconi, anche responsabile tecnico di Gymnica'96, che ha supervisionato dalla giuria lo svolgimento dell'intera gara. Nello stesso weekend si è svolto il saggio finale di Gymnica'96, bellissimo evento pieno di famiglie e giovani atlete che si sono alternate in piccoli gruppi nei locali del Ginnasio centrale, alla presenza di circa 300 ginnaste. Lo staff coordinato dal presidente Matteo Bartolini e dalla responsabile Silvia Bertoni è riuscito a realizzare un bellissimo momento di incontro nonostante le difficoltà dell'ultimo periodo causate dall'alluvione. Adesso l'attività dei corsi si prende una meritata pausa fino a settembre, mentre l'attività agonistica non si ferma in prospettiva del prossimo campionato di serie A.