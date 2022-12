Gioia per il Circolo Schermistico Forlivese: la squadra femminile fa suo il Campionato Regionale Assoluti

Gioia per il Circolo Schermistico Forlivese, che ha conquistato l'oro con la compagine femminile al Campionato Regionale Assoluti che si è svolto a Piacenza. Il team composto da Francesca Spazzoli, Alice Franchini, Anita Sgubbi e Greta Versari ha raggiunto così un traguado storico, il primo per il Circolo Schermistico Forlivese. Il percorso delle ragazze è iniziato al meglio con l’en plein di vittorie nella fase a gironi e prosegue con le vittorie nei quarti di finale contro Modena 2 per 45-28 e con Ravenna per 45-30 in semifinale. La finale contro la forte Modena 1 è terminata 45-35 a favore delle forlivesi. Più sfortunate le squadre maschili, che dopo la fase a gironi, si sono affrontate agli ottavi di finale. A trionfare nel derby forlivese è stata Forli 1 (Filippo Bassi, Alexei Efrosinin, Andrea Gemelli e Iulius Spada), fermata poi nei quarti di finale per 45-39 da Cervia, che vincerà la gara. Termina invece al 10° posto Forlì 2 (Riccardo Cappelletti, Massimo Liuzzi, Mattia Liuzzi e Leonardo Tondini).

A Lipsia, nella prova maschile del Circuito Europeo Cadetti, è stato ancora una volta protagonista Leonardo Cortini, che grazie al 5° posto finale, risulterà il migliore degli italiani in gara. Dopo un’ottima fase a gironi, Cortini si è presentato come numero 2 al tabellone di eliminazione diretta e nei primi turni ha superato facilmente gli italiani Queiroli 15-8 e Sinatra 15-7. Successivamente sono arrivate le vittorie ai sedicesimi con il polacco Walkowiak per 15-10 e agli ottavi con il tedesco Petersen per 15-9. La gara del forlivese è terminata ai piedi del podio per mano dell’ungherese Pelle che ha la meglio di una sola stoccata per 15-14.Nella prova a squadre, il team Italia 1, sempre con il forlivese Cortini, ha superato in sequenza Singapore 45-34, Norvegia 45-30 e Svizzera 45-20, per poi fermarsi in semifinale contro l’Ungheria per 38-45.

Nella prova femminile, svolta ad Heidenheim, Mariachiara Testa ha superato in sequenza l’ungherese Nagy 12-11, l’ucraina Dziuban 15-14 e la tedesca Stumpf 11-10. Lo stop è arrivato agli ottavi di finale per 15-14 contro l’ungherese Terhes, poi seconda classificata. La forlivese chiuderà in 13esima posizione, risultando la migliore tra le italiane. Si è fermata invece al secondo turno di eliminazione diretta Asia Vitali, sconfitta di una sola stoccata. Tornata in pedana per la prova a squadre Asia Vitali, che con il team Italia 1, dopo aver superato il primo turno, si è fermata per 40-41 agli ottavi di finale contro la Germania.