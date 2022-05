Giro d'Italia, Forlimpopoli saluta il gruppo con due striscioni: tutte le strade interessate

Forlimpopoli è pronta a salutare il transito del Giro d’Italia. La carovana rosa attraverserà la città artusiana mercoledì durante la tappa tutta emiliano-romagnola che partirà da Santarcangelo di Romagna per concludersi a Reggio Emilia. A dare il benvenuto al Giro saranno due striscioni collocati, rispettivamente, sul torrione della Rocca e sulla cancellata dell’asilo Rosetti. A Forlimpopoli i corridori sono attesi verso le 13,10: arriveranno da Cesena lungo la via Emilia e passeranno per viale Matteotti, via Mazzini, viale Circonvallazione, per poi proseguire lungo la via Emilia verso Forlì. Tutte le strade interessate dalla tappa verranno chiuse al traffico circa due ore e mezza prima del passaggio dei ciclisti, per poi essere riaperte dopo il loro transito. Gli incroci saranno presidiati dalle forze dell’ordine che indicheranno eventuali percorsi alternativi. Nel centro della cittadina artusiana sono previsti divieti di sosta con rimozione dalle 9 alle 14 in via Matteotti, via Mazzini, via Circonvallazione e via Emilia per Forlì fino al distributore Ip. L'area sarà presidiata dalla Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese.