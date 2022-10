Giro del Muraglione, una domenica di ciclismo con l'Avis per promuovere la solidarietà

E' stata la domenica il Giro del Muraglione, che dopo due anni il Gruppo Cicloturistico e Podistico dell'Avis Forlì, insieme ad altre realtà del territorio, ha deciso di rilanciare con lo scopo di promuovere in maniera costante la cultura del dono e della solidarietà e incentivare uno stile di vita sano attraverso lo sport, in modo particolare attraverso il ciclismo, sport davvero molto sentito in tutto il territorio romagnolo. E' stata due giorni di sport, ma anche di sensibilizzazione ai valori della solidarietà, della partecipazione sociale e della tutela del diritto della salute che Avis Forlì è da sempre impegnata a diffondere.