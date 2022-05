Il Giro d'Italia torna a Forlì e sarà festa con la Carovana pubblicitaria: ecco le strade che chiuderanno

Il Giro d'Italia 2022 attraverserà anche il Forlivese, passando per la via Emilia. La data da segnare sul calendario col circoletto rosso è quella di mercoledì 18 maggio, perchè sono previste importanti variazioni sulla circolazione stradale. L'undicesima tappa della corsa rosa vedrà l'Emilia Romagna protagonista, con partenza da Santarcangelo di Romagna ed arrivo a Reggio Emilia dopo 203 chilometri completamente pianeggianti. La cronotabella prevede la partenza del gruppo da Santarcangelo alle 12,20, arrivando a Forlimpopoli tra le 13.09 e le 13.13 e quindi a Forlì tra le 13.20 e le 13.25. Ma il passaggio dei corridori sarà preceduto di circa due ore e trenta dal passaggio della carovana pubblicitaria, attesa in Piazza Saffi per le 10.30, dove effettuerà una sosta.

Per questo motivo, spiega Andrea Gualtieri, vicecomandante della Polizia Locale di Forlì, "sull'intero percorso di gara ci sarà la sospensione del traffico dalle 10 alle 14". Il gruppo giungerà da Forlimpopoli e attraverserà il centro città passando per viale Roma, Piazzale della Vittoria, Corso della Repubblica, Piazza Saffi davanti al Municipio, Corso Mazzini, viale Vittorio Veneto, Viale Italia e viale Bologna in direzione Faenza. In tutte le strade elencate scatta il divieto di sosta dalle 7 alle 14, "ma è bene ricordare che in Piazzale della Vittoria sala sul lato di viale della Libertà, dove è previsto il passaggio, poi in Corso della Repubblica, Corso Mazzini e Viale Italia", specifica Gualtieri, evidenziando "che sarà posta segnaletica con congruo anticipo".

Il tutto, prosegue il vicecomandante della Polizia Locale, "sarà preceduto da una consistente attività di pre-chiusure sulla viabilità maggiore, con transenne e segnaletica verticale mobile. Per alleggerire il traffico in direzione del percorso interessato dalla corsa sarà posta in essere dell'attività informativa, a cura dell'amministrazione comunale, al fine di contenere i disagi. Saranno distribuiti volantini nei quartieri della città interessati dal passaggio del Giro". Durante il periodo di sospensione del traffico saranno consentiti attraversamenti nella massima sicurezza e alla presenza del personale della Polizia Locale e delle forze dell'ordine. La mattinata rosa vedrà l'impiego di 45 agenti di Polizia Locale, affiancati da altro personale delle forze di polizia dello Stato, e circa 80 volontari.

Modifiche anche in Tangenziale

Anche la Tangenziale di Forlì sarà oggetto di modifiche alla circolazione, a cura di Anas. In particolari, saranno chiusi al traffico gli svincoli di viale Roma alle 9,30, mentre dalle 9,45 è prevista la chiusura della carreggiata verso Faenza, con uscita obbligatoria allo svincolo del Quartiere San Benedetto. Chiuderà in ingresso anche lo svincolo del quartiere Cava verso Faenza (cioè provenendo da via Padulli) dalle 9,45.