Si scontra contro una moto ferma: paura al Giro di Romagna per il ciclista Francesco Galimberti

Finale con brutto incidente all'87esima edizione del Giro di Romagna, che ha visto festeggiare il portoghese Antonio Morgado. Mancavano infatti 100 metri al traguardo quando Francesco Galimberti, alfiere della Biesse-Carrera, si è scontrato con una moto ferma. Nell'incidente è rimasto coinvolto anche il fratello Lorenzo, ma fortunatamente senza conseguenze fisiche. Il classe 2001 è incappato in una brutta caduta, con frattura del femore. Dopo esser stato soccorso, è stato trasportato in ospedale per esser sottoposto ad un intervento chirurgico.