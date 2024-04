Conto alla rovescia all'87esimo Giro di Romagna: al via ci sarà anche la Uae Team Emirates

Pochi giorni all’atteso ritorno del Giro della Romagna, una gara storica per il ciclismo professionistico italiano e internazionale, che torna a disputarsi dopo 13 anni di assenza dal calendario. Sono 20 le formazioni attese al via dell’87° Giro della Romagna, che domenica prenderà il via da Lugo, dove ha sede la storica società organizzatrice "Francesco Baracca" di Lugo, per concludersi a Castrocaro Terme e Terra del Sole.

Al via ci saranno la Uae Team Emirates - Emirati Arabi Uniti, formazione World Tour, la Corratec-Vini Fantini - Italia, la Equipo Kern Pharma (Spagna), l'Euskaltel-Euskadi (Spagna), il Team Polti-Kometa, la VF Group-Bardiani CSF-Faizané, la Biesse Carrera, la Beltrami Tsa Tre Colli, la General Store-Essegibi-F.lli Curia - Italia, il JCL Team Ukyo, la MGKvis Colors for Peace, la messicana Petrolike, il Team MBH Bank Colpack-Ballan CSB, la Q36.5 Continental Cycling Team - Italia, la Technipes #inEmiliaRomagna, l'austriaca Voralberg, la Work Service-Vitalcare-Dynatek, la Um Tools Caffè Mokambo - Italia, la romena Vini Monzon-Savini 2-OMZ e la Zalf Euromobil Désirée Fior.

La gara vede l’organizzazione tecnica di ExtraGiro, con il sostegno di Regione Emilia-Romagna - Sport Valley, Comune di Lugo, Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole e con la collaborazione di SC Francesco Baracca di Lugo e di Oliviero Gallegati dell'azienda Somec Biciclette. Nell’albo d’oro del Giro della Romagna, la cui prima edizione si è corsa nel 1910, sono presenti campioni come Costante Girardengo, Alfredo Binda, Learco Guerra, Fiorenzo Magni, Gianni Motta, Felice Gimondi e Giuseppe Saronni, oltre ai romagnoli Vito Ortelli, Giuseppe Minardi, Ercole Baldini, Davide Cassani, Roberto Conti ed Eddy Serri.

Dopo la partenza da Piazza Baracca/Corso Matteotti a Lugo (ufficiosa alle 10.50, ufficiale alle 11), l’87° Giro della Romagna percorrerà 129 di corsa pianeggianti, toccando numerosi comuni colpiti dall’alluvione a maggio 2023, per poi entrare a 67 chilometri dalla conclusione nel circuito finale di 12,5 km a Castrocaro Terme e Terra del Sole, da percorrere per 5 giri, con la presenza del Gran Premio della Montagna di Bagnolo, salita di 3,7 chilometri con una pendenza media del 5,7%. L’ultimo dei cinque transiti in cima a Bagnolo sarà a 11 km dal traguardo di via Marconi a Castrocaro Terme e Terra del Sole. Il Giro della Romagna è anche una tappa di avvicinamento al Grand Départ della Grande Boucle dall’Italia, nello stesso mese in cui è prevista anche L'Etape Parma by Tour de France, appuntamento per cicloturisti, cicloamatori e famiglie che si svolge sabato 27 e domenica 28 aprile.