Gli atleti del Liceo Scientifico diventano "Ambasciatori dello sport della Città di Forlì"

Il sindaco Gian Luca Zattini e il vicesindaco con delega allo sport Daniele Mezzacapo hanno conferito il riconoscimento di “Ambasciatori dello sport della Città di Forlì” alle rappresentative del Liceo Scientifico “Fulcieri Paulucci di Calboli” di beach volley femminile e di atletica. Visibilmente emozionate e grate all’amministrazione comunale per il titolo assegnato la squadra di beach volley, campione d’Italia ai Campionati studenteschi con Letizia Bellavista, Martina Simoncelli e Alessia Giunchi, e la squadra di atletica , seconda ai campionati Italiani studenteschi di atletica, composta da Edoardo Castiglioni, Luca Marsicovetere, Giulio Rosetti, Paolo Bolognesi, Ludovico Versari, e Filippo Tassinari.

La dirigente scolastica Susi Olivetti, presente alla premiazione con i docenti di scienze motorie Sandro Valbonesi e Carmelo Di Giacomo, ha ringraziato le autorità per aver sottolineato nel corso della premiazione l’alto valore educativo, sociale e culturale dello sport e per aver incoraggiato gli atleti ad esserne testimoni soprattutto tra i loro pari. Il primo cittadino ha infine salutato Letizia, Martina e Alessia, esortandole a vivere intensamente e con gioia la kermesse dei Campionati Mondiali di beach volley che le attende in Israele a maggio del 2023, dove avranno l’onore di rappresentare il nostro Paese.