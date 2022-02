Gli Under 14 regalano il 20esimo titolo Italiano della storia del Circolo Schermistico Forlivese

Arriva dai Campionati Italiani a Squadre Under 14, svolti a Bolzano lo scorso weekend, il 20esimo titolo Italiano della storia del Circolo Schermistico Forlivese. Gli autori dell’impresa sono Luca Castellani, Carlo Montalti, Ernesto Spazzoli e Lorenzo Balelli che grazie alla vittoria nella categoria Maschietti/Giovanissimi, entrano nell’olimpo della scherma forlivese. La loro gara è cominciata subito al meglio; nella fase a gironi ottengono 3 vittorie su 3 incontri e successivamente hanno superato agevolmente sedicesimi, ottavi e quarti di finale. La semifinale contro Ravenna è stata l’assalto più difficile della giornata, risolto solamente al minuto supplementare per 31-30. La finale contro Verona è stata altrettanto combattuta, e dopo un inizio complicato, i quattro spadisti forlivesi sono riusciti a compiere una grande rimonta conquistando la vittoria per 36-31.

Un’ altra medaglia arriva dalla categoria Ragazzi/Allievi dove la squadra composta da Marcello Ghetti, Riccardo Magni, Nicolò Sonnessa e Andrea Troiani ha conquistato la seconda posizione. Il quartetto forlivese, dopo la fase a gironi, si conferma una delle squadre da battere e si presenta al tabellone di Eliminazione Diretta in prima posizione. Dopo aver superato le prime eliminatorie con grande sicurezza, il team forlivese ha vinto prima i quarti di finale contro Roma (20-13) e poi la semifinale contro Orvieto (45-28). La finale è stata ancora una volta molto combattuta e dopo una serie di assalti molto tirati, è la squadra di Catania a trionfare per 44-42. Nella stessa categoria ottima prova anche per le altre due squadre forlivesi; la prima composta da Davide Castellani, Matteo Maddalena, Alessio Omicini e Nicolò Massi ha chiuso al 15° posto dopo aver eliminato la squadra numero 10 del tabellone, mentre la seconda composta dai più giovani Nicolò Ceccaroni, Mattia Fabbri, Ulisse Fabbri ed Enea Gentilini ha chiuso al 37° posto.

Nella categoria Bambine/Giovanissime la squadra forlivese ha sfiorato la medaglia e termina al 4° posto. Il quartetto composto da Chiara Gambino, Luna Onofrei, Matilde Palmieri e Francesca Spinelli si è fatto strada fino alla semifinale vincendo prima con Modena 36-22 e poi con Benevento per 36-34. Le successive sconfitte con Ravenna e Imola hanno impedito alle spadiste forlivesi di salire sul podio, dimostrando però di essere una delle migliori squadre a livello nazionale. Buona prova anche per la squadra composta da Viola Amadei, Margherita Ugolini e Carlotta Versari che nella categoria Ragazze/Allieve ha ottenuto il 15° posto finale. Dopo la vittoria per 45-43 contro Imola nei sedicesimi, la loro gara è terminata per una sola stoccata (45-44) agli ottavi contro Genova, squadra numero 3 del tabellone.