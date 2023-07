Go kart, Samuele Marchetti dominatore assoluto a Rioveggio

Samuele Marchetti assoluto dominatore della gara di Coppa Italia Terza Zona Aci-Sport che si è disputata sul circuito felsineo di Rioveggio. Il portacolori del Racing Team Le Fonti ha gareggiato al volante del Kart Maranello categoria KZ2 motorizzato TM, curato e assistito dai fratelli Brunelli: nelle prove ufficiali per determinare la griglia di partenza della gara ha fermato i cronometri della Federazione Italiana Cronometristi a 36.078 assicurandosi la pole position. In prefinale è Donini a prendere il comando della gara, ma all'ottavo giro il forlivese si è ripreso la leadership, chiudendo con un margine di un secondo e mezzo su Donini. Nella finale il pilota del Racing Team Le Fonti ha cercato i centimetri di asfalto più puliti della sua casella, prendendo la testa della gara, rifilando ben cinque secondi a Giacomo Bellandi. Il prossimo appuntamento con la Coppa Italia Kart Terza Zona è per il 10 settembre sul circuito di Pomposa.