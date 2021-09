La storia dell'automobilismo mondiale sfila in Romagna con il Gran Premio Nuvolari

In questo fine settimana per tre giorni, farà tappa in Romagna il prestigioso Gran Premio Nuvolari, manifestazione regolaristica riservata a vetture di gran pregio, prova di Campionato Italiano Grandi Eventi di Acisport. Dopo la leggera flessione, causa Covid , di iscrizioni, "solo" centosessanta partecipanti l'anno passato, si è ritornati ai grandi numeri, con oltre duecentoottanta adesioni, di cui quasi la metà provenienti dall'estero; quelli che arrivano da più lontano sono equipaggi dell'Uruguay e dell'Argentina, ma a farla da leoni sono i tedeschi e gli olandesi.

Inutile elencare i modelli di vetture presenti, un po' di tutti i marchi, dal grande valore storico e anche economico: basta un nome solo fra i tanti, Bugatti. Nei nostri territori, con partenza e arrivo a Mantova, sfilerà la storia dell'automobilismo mondiale, a partire dall'anno 1926. Questo il programma che ci interessa più da vicino: venerdì il lungo serpentone di auto, a partire all'incirca dalle 16, attraverserà, arrivando dal Passo Della Colla, Brisighella, la periferia di Faenza (zona Cappuccini), Forlì, Cervia, Cesenatico, con fine tappa a Rimini in Piazzale Fellini.

Sabato, con partenza e ritorno sempre a Rimini, lunga tappa in Umbria e Toscana, con rientro nel tardo pomeriggio, toccando Sant'Agata Feltria e San Marino. Domenica si ripartirà di prima mattina sempre da Rimini, attraversando Santarcangelo, per poi arrivare a Meldola e a Predappio, dove il Racing Team Le Fonti, allestirà, come ogni anno, le prove cronometrate; di seguito, velocemente a Forlì, per poi portarsi in Piazza del Popolo a Faenza, a partire all'incirca dalle 8, per un Controllo a Timbro, gestito dal Team Top Driver; sempre in centro a Faenza, non mancherà la scuderia Alpha Tauri con le proprie Formula 1 e una esposizione di vetture sportive di vario genere. A seguire ci si sposterà a Lugo, Conselice e Argenta.