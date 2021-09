F3, Nannini in zona punti dopo un disastroso venerdì: "Quasi come una vittoria. Sono qui per combattere"

Una qualifica da dimenticare, chiusa al 24esimo posto. Due gare consistenti, soprattutto quella del pomeriggio, che gli ha permesso di conquistare due insperati punti. Matteo Nannini conclude un sabato soddisfacente in Olanda, avendo messo a segno due convincenti rimonte tra Gara-1 e Gara-2 dopo un venerdì particolarmente difficile. Per il pilota dell'Hwa RaceLab si è trattato della prima esperienza sull’asfalto di Zandvoort, pista alla quale ha saputo adattarsi da subito malgrado le difficoltà incontrate al volante della sua Dallara numero 14.

Scattato dunque dalla 24esima casella nella prima manche del sabato, Nannini ha subito reagito recuperato tre posizioni nel primo giro. Un’ottima gestione della gara e delle numerose insidie nelle retrovie hanno consentito al giovane italiano di chiudere in diciassettesima posizione in vista di Gara-2. I 24 giri del pomeriggio hanno visto il 18enne salire subito in 15esima piazza e successivamente in 13esima in poche tornate, a una manciata di decimi dal trenino in lotta per entrare in zona punti. Un rocambolesco finale della gara, dopo una fase di neutralizzazione, ha portato il pilota di Forlì in nona posizione, il giusto coronamento a una manche combattuta dall’inizio e ricca di avvincenti duelli. Ora è 13esimo nella classifica generale con 44 punti.

"Sono abbastanza soddisfatto, perché sono riuscito a recuperare fino alla nona posizione - esordisce il forlivese -. Vale quasi come una vittoria, dato che non me l’aspettavo dopo il 24esimo tempo in una qualifica disastrosa. Sicuramente non abbiamo più la macchina allo stesso livello di inizio stagione. Faccio tanta fatica ad eguagliare i tempi degli altri e un po’ mi dispiace perché sono qui per combattere, ma almeno sono davanti ai miei compagni di squadra. Domenica spero di fare un’altra bella gara, però come team abbiamo fatto un grande passo indietro invece di continuare a migliorare". Gara-3 del sesto round stagionale scatterà domani mattina alle 10.45.