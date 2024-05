Grande risultato per Franco Ricciardi e Mattia Bartolucci al 23esimo Rally Bianco Azzurro

Per il l’equipaggio del Racing Team Le Fonti formato dal pilota romagnolo Franco Ricciardi e dal navigatore marchigiano Mattia Bartolucci è arrivato un eccellente risultato nella ventitreesima edizione del rally sammarinese su asfalto con la Peugeot 208 Rally4 della V.Sport Rally Team di Paolo Valla. Ricciardi e Bartolucci sono partiti forte fin dalle prime prove della prima tappa svolte tra l’imbrunire e la notte, sesto tempo assoluto sulla prima prova speciale la Casa-Canepa stessa posizione assoluta nella ripetizione della Casa-Canepa quando la notte era già scesa, posizione che poteva essere anche migliore visto che a due chilometri dalla fine hanno raccolto con la motricità dei semiassi un tondino di ferro lungo un metro che si è attorcigliato sotto e ha fatto perdere secondi preziosi, ma poteva andare peggio se quel ferro avesse tranciato tubi dei freni o altro, a fine prova hanno alzato la macchina e tolto l’intruso e raggiunto il parco assistenza.

Dopo il riordino notturno la domenica mattina partenza della seconda tappa dalla Zona Industriale di Rovereta in ordine di classifica assoluta. Ricciardi e Bartolucci si presentano alla terza prova speciale la Corrianino-Valdragone come sesti assoluti a undici secondi da Belli-Costi su Hyundai R5 e con un vantaggio di sei secondi sui settimi Lessi-Bartolini Renault Clio S.1600. In questa terza prova un sesto tempo assoluto distanziando di altri sei secondi Lessi-Bartolini per la classifica delle due ruote motrici. Quarta ps Casa-Canepa Ricciardi e Bartolucci sempre regolari sesti assoluti guadagnando ancora due secondi su Lessi-Bartolini, con il ritiro di Brusori-Carrugi Skoda R5 si prendono la quinta piazza assoluta. Nella quinta prova speciale Corrianino-Valdragone l’equipaggio del Racing Team Le Fonti sono ottavi assoluti iniziano a controllare la gara visto che Belli-Costi hanno preso il largo con una macchina con prestazioni maggiori resta da tenere dietro Lessi-Bartolini per l’assoluta e la due ruote motrici cosa che fanno precedendoli di cinque secondi.

Sesta prova speciale, la Casa-Canepa: Ricciardi-Bartolucci sono sesti dietro a due decimi da Lessi-Bartolini, si fanno sotto Fontani-Bernardi Skoda Fabia R5 per la quinta posizione assoluta e si prtano, ad una prova dalla fine a poco più di quattro secondi dal nostro equipaggio. Settima ed ultima prova speciale, la Corrianino-Valdragone: Ricciardi-Bartolucci con il sesto tempo sono più veloci di Fontani-Bernardi di quattro decimi e di oltre due secondi su Lessi-Bartolini. Sotto l’arco di arrivo di questo 23°Rally Bianco Azzurro Ricciardi-Bartolucci con la Peugeot 208 Rally4 sono quinti assoluti, primi delle due ruote motrici e primi della classe Rally4. Un grande risultato che ripaga l’equipaggio del Racing Team Le Fonti di tanti sacrifici confermando che l’accoppiata pilota Franco Ricciardi e il navigatore Mattia Bartolucci funziona alla meraviglia, capaci di portare una performante Peugeot 208 Rally4 preparata e assistita con professionalità da Paolo Valla della V.Sport Rally Team al massimo del risultato possibile nel confronto con le tante R5.

Buona anche la gara dell’equipaggio rosa del Racing Team Le Fonti con al volante Erika Ranalli e Valentina Pasini alle note, hanno portato in gara la Renault Clio Rally5 sempre della V.Sport Rally Team, per loro un rally in crescendo prendendo sempre più confidenza con la pepata francesina che ha accusato qualche problema al cambio ma Erika e Valentina sono state brave a sopperire a questo problema, prime del femminile e quarte della classe Rally5. Questo risultato va anche condiviso con il loro tutor, il fortissimo pilota catanese Andrea Nucita che sta seguendo i nostri equipaggi da circa un anno, insegnando a loro le migliori tecniche per la guida e soprattutto i metodi per la stesura delle note.