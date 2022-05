Grande show a Modigliana per il primo appuntamento della Coppa Slalom di Romagna

Si è conclusa sotto la pioggia, la prima tappa della edizione 2022 della gara automobilistica Slalom di Romagna che ha coinvolto il centro di Modigliana e si è sviluppata lungo il percorso del monte Trebbio. La competizione, che ha visto la partecipazione di ben 109 equipaggi, si è svolta in un clima festoso, con tantissimo pubblico presente lungo il percorso. "Ringrazio gli organizzatori, per la attenzione che hanno dimostrato verso la città e per avere promosso una importante collaborazione con la Pro Loco e con la Protezione Civile che hanno collaborato attivamente per la migliore riuscita della manifestazione", sono le parole del sindaco di Modigliana, Jader Dardi.

Organizzata dalla Scuderia Brm, in sinergia con il Racing Team Le Fonti, sotto l'egida di Auto Moto Sport Italia e Msp Italia, l'appuntamento si è articolato su sei gare di auto lungo un percorso di tre chilometri a ripercorrere in parte il tracciato di una prova speciale del Rally Colline di Romagna. La gara era articolata su quattro manche, con le vetture ospitate lungo le vie del centro, trasformando così il centro di Modigliana in un grande paddock dove il pubblico ha potuto aggirarsi per ammirare i mezzi partecipanti.