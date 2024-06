Grande traguardo per il circolo tennis Sammartinese. Nella serie D4 ha vinto la fase provinciale, battendo il Circolo Tennis Bagnacavallo, il Forum Tennis di Forlì e la Polisportiva di Cervia. Il circolo tennis Sammartino si qualifca dunque per i regionali. Un importante risultato che testimonia le belle realtà che popolano il nostro territorio. La squadra é composta da personalità diverse, per età e stile di gioco, ma unite dalla stessa passione per questo sport.