Gymnica '96 in festa per il saggio di fine stagione: esibizioni di oltre 250 atlete

Il Palasport Villa Romiti di Forlì è tornato ad ospitare il Gala di fine anno di Ginnastica Ritmica di Gymnica 96. Le 250 ginnaste della società forlivese sono scese in pedana domenica scorsa, dando vita a un magnifico saggio di fine anno. Bambine e ragazze hanno potuto esibirsi con le loro coreografie di gruppo, mostrando i progressi e l’impegno impiegati in quest’anno sportivo. Il tema del saggio su cui si sono cimentate le insegnanti è stato “Le coppie”: personaggi famosi inseparabili, amici storici di cartoni animati, di film famosi, oppure gli opposti per eccellenza. A ritmo di musica le ginnaste hanno sfoggiato i loro costumi, realizzati ad hoc per la serata, e il loro talento, di fronte a un pubblico davvero numeroso e caloroso.

Il presidente Alessandro Fossi insieme al suo staff è pronto per organizzare e progettare il nuovo anno sportivo, ricco di allenamenti e competizioni. Le iscrizioni ai corsi di base apriranno da settembre; nel frattempo la squadra agonistica si preparerà in vista di un altro campionato di serie A, nel quale è riuscita a riconfermare il proprio posto, regalandoci come sempre fantastiche emozioni. Dalla società arriva "un ringraziamento speciale va infine a Christina Alexandrou, ginnasta della squadra nazionale di Cipro, che ha regalato al pubblico di questa grande serata la sua ultima esibizione di carriera, dopo aver lavorato come insegnante per due anni con Gymnica 96".

"Come da ormai quasi 30 anni, Gymnica 96 si conferma una grande realtà in grado di realizzare bellissimi eventi sportivi aggregando e dando risalto alla ginnastica ritmica, alle ginnaste e alle famiglie della nostra città - conclude il presidente Fossi -. Un ultimo in bocca al lupo per il Campionato Nazionale di Squadra che si svolgerà il fine settimana del 8 e 9 giugno nella splendida cornice montana di Folgaria, ultimo evento del calendario federale per Gymnica 96".