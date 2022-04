Historic Rally Vallate Aretine, gli errori pregiudicano il podio alla coppia Bentivogli-Marani

Anche il Racing Team Le Fonti ha partecipato alla dodicesima edizione dell'Historic Rally Vallate Aretine, organizzato da Scuderia Etruria. A portare in gara la Fiat Ritmo 130 Abarth il meldolese Marco Bentivogli e il modenese Andrea Marani: per loro la gara aretina era iniziata nel migliore dei modi con un ottimo tempo sull'unica prova disputata comandavano la classifica provvisoria, presentandosi la mattina dopo come uno degli equipaggi pretendenti alla vittoria finale.

Nella seconda tappa del sabato, che prevedeva sei prove cronometrate il duo emiliano-romagnolo non è riuscito a trovare la giusta concentrazione, pagando penalità superiori agli avversari, sfilandosi dalla parte alta della classifica. Dopo i 108 chilometri di prove cronometrate sui 325 chilometri totali non sono andati oltre la sesta posizione assoluta, distanziati di 26 centesimi dai vincitori Fabbri-Sartore e secondi del gruppo 8 dietro Ferrara-Manni. Prossimo appuntamento a maggio con il Rally Campagnolo.